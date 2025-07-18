Ordu'da fındık yevmiyesi bin 200 TL

ALİ YAZAN ORDU/ YENİÇAĞ

İşçi yevmiyesi belli oldu. Ordu’da 2025 fındık sezonunda yemek işçiye ait olmak üzere yevmiye en az bin 200 TL olarak açıklandı.

ORDU'DA FINDIK YEVMİYESİ BİN 200 TL AÇIKLANDI

Ordu Valiliği koordinesinde kurulan ve içinde Ziraat Odası Başkanları’nın da bulunduğu komisyon tarafından fındık toplama işinde çalışacak olan fındık işçilerinin alacağı ücretler belirlenerek açıklandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği yönetim kurulu üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Ordu fındık hasadı döneminde uygulanacak ücretler ve çalışma koşulları belirlendi.

Fındık Toplama Yevmiyesi:

Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm tarım işçileri için günlük net yevmiye, yemek ve iaşe dahil 1.200 TL olarak belirlendi. Bu ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen Türk asgari ücreti dikkate alınarak belirlendi.

Aşçı yevmiyeleri de10-15 işçi için 1.200 TL, 15 ve üzeri işçi için 1.350 TL belirlendi. Çuvalcılar için 10-15 işçi 1.350 TL, 15 ve üzeri işçi 1.500 TL, kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücreti 1.650 TL, katırı ile birlikte günlük 2.400 TL olarak açıklandı.

Kilo hesabı ile fındık toplayanlar kilo başına 12 TL olarak belirlenirken, Patoz saat ücreti, 4.000 TL, dayıbaşı, 15 işçiye kadar günlük 1.350 TL, 15 işçiden fazlası için günlük, 1.500 TL

Aracı Belgesi Zorunluluğu:

Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan ayrıca, “Fındık hasadında çalışacak işçilere aracılık edenlerden İŞKUR müdürlüklerinden alınmış aracı belgesi istenecektir. Belgesi olmayan aracılara iş verilmeyecektir.” dedi.