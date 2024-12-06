Ordu’da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ordu'nun Ünye ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçu ile mücadele kapsamında operasyon başlattı. Operasyon kapsamında M.K., B.G., P.M.G., H.D., A.G., H.Ş. ve E.Y., isimli şüpheliler ikametlerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ünye Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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