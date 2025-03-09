Ordu’da futbolcuları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu’nun Ünye ilçesinde sporcuları taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gölevi Mahallesi’nde otomobilin minibüse arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olan minibüs sürücüsü ve 6 genç sporcuya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.