Ordu’da futbolcuları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da futbolcuları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Ordu’nun Ünye ilçesinde sporcuları taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu’nun Ünye ilçesinde sporcuları taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

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Kaza, Gölevi Mahallesi’nde otomobilin minibüse arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olan minibüs sürücüsü ve 6 genç sporcuya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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