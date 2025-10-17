Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Dikilitaş karşısında faaliyet gösteren bir galerinin önüne araçla gelerek otomatik silahlarla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede çok sayıda boş kovan buldu. Polis ekipleri, saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.