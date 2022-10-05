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Ordu'da gece saatlerinde bir iş yeri kurşunlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir iş yeri kurşunlandı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 07:36
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Ordu'da gece saatlerinde bir iş yeri kurşunlandı

Ordu'da gece saatlerinde bir iş yeri kurşunlandı
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İHA’nın bilgilerine göre olay, Ordu’nun Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde bulunan bir dolmuş yazıhanesinin önünde yaşandı.

Burada bir iş yerinde kimsenin olmadığı sırada silahla peş peşe ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dışarıda 4 adet boş kovan buldu.

Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri elde edilen delilleri toplayarak polis merkezine götürürken, olaya karışanlar için çalışma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kimliği belirlenmeye çalışılan şüpheli şahıslar için arama çalışması başlatıldı.

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