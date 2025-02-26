Ordu'da genç kadının cansız bedeni bulundu

Ali Yazan /Ordu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Evkaf Mahallesi’ndeki evinden Cumartesi günü sabah saatlerinde ayrılan ve bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki Pınar Akıncı için, üç gündür devam eden yoğun kar yağışına rağmen arama çalışmalarında bulunulmuştu.

Telefonunun en son Bolaman Irmağı’nda sinyal verdiği tespit edilen bulunması için AFAD, jandarma ve kurtarma ekipleri tarafından ağır kış şartlarında bir umut canlı bulunması umut edilen Pınar Akıncı’dan acı haber geldi.

Genç kadının cansız bedeni, bugün saat 11.00 civarında Çatalpınar ve Gürgentepe ilçeleri arasından geçen Bolaman Irmağı’nda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından intihar mı, yoksa başka bir sebep mi olup olmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun’da yaptığı açıklamada, “Günlerdir arama kurtarma ekipleri tarafından yoğun bir şekilde aranan Pınar kızımızın bugün itibari ile cansız bedenine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.