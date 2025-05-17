Ordu'da gençlerin geleceğe dair kariyer söyleşileri

Ordu / Hakan Yıldız / Yeniçağ

Etkinlikte, Kıran kariyer yolculuğunu ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, onların merak ettikleri soruları yanıtladı.

Gençlerin geleceğe dair hedeflerini şekillendirmelerine yardımcı olacak önemli tavsiyelerde bulunan Kıran, konuşması sırasında büyük ilgi gördü ve öğrencilerden yoğun alkış aldı.

Söyleşi sonrasında, Kıran öğrencilerle birlikte yemekhanede sıraya girerek öğle yemeği yedi. Bu samimi anlar, öğrencilerle kurduğu yakın iletişimi pekiştirdi ve etkinliğin sıcak bir atmosferde tamamlanmasını sağladı.

Bu buluşma, gençlere ilham kaynağı olurken, onların kariyer planlamalarına ışık tutan önemli bir deneyim sundu.