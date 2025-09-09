Ordu’da Genel Tarım Sayımı çalışmaları devam ediyor

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Trabzon Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, tarımsal üretimden nihai tüketiciye kadar uzanan gıda arz zincirinin, tüm tarafların refah zincirini artıracak biçimde doğru, güncel ve detaylı veriler üzerine inşa edilerek kapsamlı politikalarla yönetilmesi amacıyla tarım sektörüne ilişkin verilerin temin edilerek sürdürülebilir bir kayıt sistemi kurulması amacıyla Genel Tarım Sayımı (GTS) çalışmalarına başlandığını söyleyerek, detaylı bilgi verdi.

Valilik Makam Toplantı Salonunda Vali Muammer Erol ve basın mensuplarının da hazır bulunduğu toplantıda bir sunum yapan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Trabzon Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, “Bu kapsamda İlimizde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı yaklaşık 129 bin bitkisel üretim işletmesi ve 30.500 hayvancılık işletmesi ile İlçe Müdürlüklerinde yüz yüze veyahut e-devlet üzerinde oluşturan modül üzerinden anket çalışmaları 23 Temmuz 2025 tarihinde başladı. Yüz yüze yapılan anketlerde 94 TÜİK geçici personeli ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli 74 personel görev yapmaktadır. Anket ile tarım politikalarına ışık tutacak yapısal verilerin arazi, hayvan, alet ve makine varlığı, sulama, işgücü gibi elde edilmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.

“Tarımsal faaliyet bitkisel veya hayvansal üretim gerçekleştiren tüm tarımsal işletmeler hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif gibi sayım kapsamındadır” diyen Çapoğlu, ”Çalışmanın referans dönemi, 1 Ekim 2024- 30 Eylül 2025 tarihleri arası dönemi kapsayan 2025 üretim yılıdır. Saha çalışması, tam sayım kapsamında derlenecek veriler ile örnekleme yoluyla derlenecek işgücü verileri için Temmuz 2025'te başlayacak ve 2025 yılı sonuna kadar devam edecektir. Örnekleme yoluyla derlenecek diğer verilere ilişkin çalışmalar, 2026 yılında gerçekleştirilecektir. Ordu, illere göre tamamlanma oranı açısından yüzde 35 ile ilk sırada yer alıyor.” şeklinde konuştu.

TÜİK’in çalışma prensipleri ile veri toplama ve değerlendirme süreçlerini ayrıntılı bir şekilde aktaran Çapoğlu, “ Genel tarım sayımına tüm çiftçilerimizin katılımının sağlanması için tarım sayımının önemi ve zamanlılığı için Kaymakamlar başkanlığında muhtarlarla toplantı yapılarak muhtarların mahallindeki vatandaşları ilçe sayım bürolarına yönlendirmesinin sağlanması önemlidir. Ayrıca, TÜİK tarafından ilçe bazında haftalık randevu sms’i gönderileceği belirtilen ve kaymakamlıklara düzenli olarak Bölge Müdürlüğünce gönderilecek listedeki mahalle muhtarlarının Kaymakamlar tarafından haberdar edilerek mahallinde sakinleri o hafta sayı bürolarına yönlendirmesi gerekmektedir. Sayıma katılmak hem yasal sorumluluk hem de vatandaşlık görevidir.” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Trabzon Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, “Genel Tarım Sayımının amacı ve istenilecek bilgiler hakkında istatistiki birimleri ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere yeterli sayıda broşür ve afiş hazırlanarak İl ve İlçe sayım komitelerine teslim edilir. Teslim edilen afişlerin tüm muhtarlıklarda hazırlanarak İl ve İlçe sayım komitelerinin uygun gördüğü yerlerde çalışma süresince asılı tutulmasının sağlanır. TUİK tarafından 15 günde veya her ay bizlere veri girişi yapılan üreticilerin listesinin rapor olarak sunulması, bizlerde hangi mahallede kimler ankete katılmamış ise muhtarlara bilgi vererek tarım sayımının yıl sonuna kadar düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlayarak bitmesi gerekmektedir” diyerek, konuşmasını tamamladı.