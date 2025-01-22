Ordu'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analizi çalışmalarında çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi.

Yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

KOM şube müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 75.000 Türk Lirası olan;

-274 adet kaçak emtia ele geçirilmiştir.

Yine İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Risk Analizi

çalışmaları neticesinde Ünye İlçesinde 16.01.2025 günü şüpheli şahsa ait kargo gönderisi üzerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 60.000 TL olan;

-1 adet Dyson marka gümrük kaçağı Elektrik Süpürgesi

-1 adet Philips marka gümrük kaçağı Epilasyon aleti ele geçirilmiştir.

Yakalanan şüpheliler hakkında 5607 SKM kapsamında adli tahkikata yapılmıştır.