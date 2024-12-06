Ordu’da halk ekmek satışları başladı! Fiyatı belli oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Üretim Tesisi kapsamında, Altınordu, Fatsa, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerine toplam 14 halk ekmek büfesi yerleştirildi. Bu büfelerden 9’unda ekmek satışları başladı. Ordu genelinde 12,5 liradan satılan ekmek, halk ekmek büfelerinde 8 liradan tüketiciyle buluşuyor. Halk ekmek satışları hafta içi ve cumartesi günleri 07.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR VE MEMNUNİYET

Uygun fiyatlı ekmek almanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bu hizmetin Ordu için oldukça faydalı olduğunu ifade etti. Halk ekmek büfelerinden 8 liraya ekmek aldıklarını belirten vatandaşlar, şunları söyledi:

“Ordu’da ekmeği genelde 12,5 liraya alıyorduk, ancak halk ekmek büfeleri sayesinde artık 8 liraya alabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Aradaki fiyat farkı ciddi anlamda ekonomik bir rahatlama sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu projede emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Bu hizmet, halkımız için büyük bir kolaylık.”

HENÜZ HİZMETE BAŞLAMAYAN BÜFELER İÇİN TARİH VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, satışa başlamayan diğer büfelerin de pazartesi gününden itibaren hizmete gireceği bildirildi. Bu gelişme, uygun fiyatlı ekmeğe erişimi daha geniş bir kesime yaymayı hedefliyor.

Halk ekmek projesi, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlarken, yerel ekonomiye de katkıda bulunmayı amaçlıyor.