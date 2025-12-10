Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sivrisineklerin kışlama alanları olarak bilinen bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanal sistemleri, fosseptik çukurları ve kalorifer kazan daireleri gibi noktalarda ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Özellikle larvaların barınma ve üreme alanlarına yönelik yapılan uygulamalarla, haşere popülasyonunun daha oluşmadan kontrol altına alınması hedefleniyor.

Gerçekleştirilecek ergin ve larva mücadelesi sayesinde, yaz mevsiminde vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sivrisinek yoğunluğunun büyük ölçüde azaltılması hedefleniyor.