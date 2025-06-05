Ordu’da hayvan hakları için kritik toplantı!

Ali Yazan-Ordu/ Yeniçağ

Ordu’da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Muammer Erol’un başkanlığında düzenlendi.

Valilik Konferans Salonunda yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısına, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Ayhan Durmuş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, bazı ilçe belediye başkanları, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Fahrettin Seyhun Karabay, HayKonfed Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir ile İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyeleri katıldı.

İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mühendisi Ufuk Bahçeci tarafından bir sunum yapılarak, 7527 sayılı Kanunla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler doğrultusunda belediyelerin yapması gereken çalışmalar ve sorumlulukları hakkında Vali Muammer Erol ve kurul üyelerine bilgi verildi.

Ufuk Bahçeci, TBMM tarafından güncellenen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik ile İçişleri Bakanlığının sahipsiz hayvanlara dair Genelgesi ve Tarım Orman Bakanlığının bakımevi yapımına ilişkin ödenek tahsisi hakkındaki Genelgeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, ilçe belediye başkanlarından hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanlarının ilerleme sürecine dair bilgiler alındı.