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Ordu’da heyelan! Bina yan yattı…

Ordu'da yaklaşık 4 yıl önce heyelan nedeniyle 10 binanın boşaltıldığı mahalledeki 2 katlı bina, yeniden yaşanan heyelan sonrası yan yattı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:31
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Ordu'da heyelan nedeniyle bir bina yan yattı

Ordu’da heyelan! Bina yan yattı…
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Altınordu ilçesine bağlı Delikkaya Mahallesi'nde 2019'da heyelan sonucu riskli 10 binanın boşaltıldığı bölgede, kar sularının erimesi sonrası yeniden toprak kaymaları meydana geldi.

Yeni heyelanlar sonucu daha önce boşaltılan 2 katlı bina yan yattı, diğerlerinde de hasar oluştu. Bölgeye gelen ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile AFAD İl Müdürü Osman Işık, mahalleye gelerek bina çevresi ve bölgede incelemede bulundu.

AFAD Müdürü Osman Işık, gazetecilere, son günlerde kar sularının erimesiyle mahallede yeniden toprak kaymaları olduğunu belirterek, ekiplerin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldığını söyledi.

Heyelandan etkilenen yaklaşık 250 dönüm tarım arazisi olduğunu ifade eden Işık, bölgede üniversitelerin de destek vereceği uzman ekiplerle yeniden çalışma başlatılacağını aktardı.

Bölgede heyelanların sürdüğünü söyleyen Işık, son heyelanlarla alanın genişlediğini kaydederek, "Mahallenin camisi ile ana merkezine doğru ilerleme olmaması için çalışma başlatacağız." dedi.

 

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