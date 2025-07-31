Ordu’da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısına, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Vali Yardımcıları Hacı Mehmet Kara, Ayhan Durmuş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, bazı ilçe belediye başkanları, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk, Ordu Milli Emlak Müdürü Halit Demirkol, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Fahrettin Seyhun Karabay ile İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyeleri katıldı.

İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısında, belediyelerce yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

“Bugünkü toplantıda ilgili kurumlarla birlikte bugüne kadar neler yapıldı? Ne kadar ilerleme kaydedildi? Masaya yatıracağız.” diyen, Vali Muammer Erol, barınakların ve doğal yaşam alanlarının en kısa sürede hayata geçirilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Ordu genelinde 12 Bin 981 civarında sokak hayvanı bulunduğunu söyleyen Vali Erol, koordineli çalışmanın önemine vurgu yaparak, herkese önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.

Hayvan barınakları ve doğal yaşam alanı yapılacak olan İlçe Belediye Başkanlarından en kısa sürede belediye meclisinden yetki alarak işbirliği protokolü için ilgili kurumlarla çalışmayı hızlandırmalarını isteyen Vali Muammer Erol, ivedilikle yazışmaların ve başvuruların yapılması, görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi hususunda gerekli talimatları verdi ve Belediyelerin hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanlarının ilerleme sürecine ilişkin yapılacak çalışmaları çok yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca,5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili uygulama yönetmeliği ile İçişleri Bakanlığının sahipsiz hayvanlara ilişkin Genelgesi ve Tarım Orman Bakanlığının bakımevi yapımına ilişkin ödenek tahsisi hakkında da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mühendisi Ufuk Bahçeci tarafından katılımcılara bilgi verildi.