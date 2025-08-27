Ordu'da ilk kez üretildi! Üretim deseni genişliyor

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Çiftçilere verdiği tarımsal destekler ile dikkatleri üzerine çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk defa üretimini yaptığı brokoli, karnabahar, beyaz baş lahana ve kırmızı baş lahana fidelerini üreticilerle buluşturacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güler, “Fideleri yetiştirmeye başladık. Şu anda kendi attığımız tohumlardan yetişen toplamda 200.000 adet fide, üreticilerimizle buluşmaya hazır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde ilin tarımına destek sağlamak amacıyla kurulan Fide Üretim Tesisi’nde üretim hiç durmuyor.

Önceki yıllarda üretilen marul, domates, hıyar, biber ve patlıcan gibi yazlık ve kışlık sebze fideleri ile üreticilerin beğenisini ve takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesinin seralarında şimdi ise kış hazırlığı yapılıyor.

Bu kapsamda önceki yıllardan farklı olarak üretim desenini genişleten Büyükşehir Belediyesi bu kez ise brokoli, karnabahar, beyaz baş lahana ve kırmızı baş lahana olmak üzere kışlık sebze fidelerinin üretilmesi için çalışma başlattı. Fide Üretim Tesisi’nde ekilen tohumlar yetişerek 200 bin adet fideye ulaştı.

“200.000 ADET BROKOLİ, KARNABAHAR, BEYAZ VE KIRMIZI BAŞ LAHANA FİDESİ ÜRETİLDİ”

Yetiştirilen fidelerin üreticiler ile buluşturulmaya hazır olduğunu ve en kısa zamanda dağıtımının yapılacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şöyle konuştu: