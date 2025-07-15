Ordu’da Jandarma’dan operasyon

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, 7-13 Temmuz tarihleri arasında emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 41 aranan şahsı yakaladı. Uyuşturucudan sahte belgeye, trafikten kaçak içkiye kadar çok sayıda suç unsuruna müdahale edildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde yaptığı denetim ve operasyonlarla dikkat çekici sonuçlara imza attı.

Jandarma Asayiş Timleri, toplam 35.377 kişi ve 10.957 araç sorguladı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Trafik Jandarma Timleri ise 7.301 araç kontrol etti. Kurallara uymayan 220 sürücüye para cezası kesilirken, 40 araç trafikten men edildi. Ayrıca 11 sürücünün ehliyetine el konuldu.

ORDU DA UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Narkotik timleri tarafından yürütülen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Bu şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem başlatıldı. Aramalarda 111 adet sentetik hap ve 6 gram kubar esrar ele geçirildi.

SAHTE EVRAK, KAÇAK İÇKİ VE ALTIN OPERASYONU

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu operasyonlarda: 2 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte noter evrakı, 94 adet sahte altın, 5 litre sahte viski, 5 litre sahte rakı, 5 litre etil alkol, 13 adet alkollü içki aroması kiti, 3.388 adet dolu makaron ele geçirildi.