Ordu’da Jandarma’dan suçla mücadelede kararlı adımlar

Hakan Yıldız / Ordu / Yeniçağ
Kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 26 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.
NARKOTİK OPERASYONLARINDA 18 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde:
- 10 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak için satın alma ve bulundurma suçundan,
- 4 kişi hakkında uyuşturucu kullanımını özendirme suçundan,
- 4 kişi hakkında yasadışı kenevir ekimi suçundan işlem yapıldı.
Bu operasyonlar sonucunda:
- 3 şüpheli tutuklandı,
- 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler arasında:
- 2.567 adet kenevir bitkisi
- 15 gr skunk
- 9 gr kubar esrar
- 3 gr metamfetamin
- 3 gr kokain
- 10 gr sentetik kannabinoid/bonzai
- 2 gr toz esrar
- 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.
Kaçakçılıkla Mücadelede 5 Şüpheliye Adli İşlem
Organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise:
- 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Ele geçirilen kaçak ve sahte ürünler arasında:
- 2 adet gümrük kaçağı otomobil
- 1 adet sahte sürücü belgesi
- 1 adet sahte noter evrakı
- 134 kutu bandrolsüz sigara tütünü
- 75 kutu kaçak nargile tütünü
- 138 paket bandrolsüz tütün sarma kâğıdı
- 92 adet elektronik sigara
- 51 adet nikotin likiti
- 1 adet motosiklet yer aldı.
“HUZUR İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
Ordu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici kolluk hizmetlerinin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunun desteğiyle suçla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.