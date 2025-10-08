YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, 29 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında yürüttüğü yoğun güvenlik faaliyetleriyle suçlulara göz açtırmadı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla yapılan çalışmalarda:

32 bin 861 kişi ve 11 bin 335 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalanırken, bunlardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik denetimlerinde ise 12 bin 642 araç kontrol edilerek sürücülere yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetleri yoğun şekilde sürdürüldü.

Narkotik operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Bunlardan 28’i uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak, 1’i ise uyuşturucu ticareti suçundan işlem gördü.

Operasyonlarda;

42 gr kubar esrar,

7 gr bonzai,

7 gr kokain,

102 gr skunk,

46 adet sentetik hap,

2 uyuşturucu kullanma aparatı,

1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda;

2 dedektör, 90 kazı malzemesi, 1 sondaj makinesi ve kompresörü, 48 sondaj borusu, 1 hilti, 1 jeneratör,

9 litre viski, 4 litre votka, 73 litre el yapımı rakı, 53 litre etil alkol, 8 içki aroması kiti,

1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 52 fişek ve 1 otomobil ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için önleyici kolluk hizmetlerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.