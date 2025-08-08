Ordu'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok!

Hakan Yıldız / Ordu / Yeniçağ

07 Ağustos 2025 Perşembe akşamı Ordu' nun Çamaş ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı takip ve operasyonlarda, ticareti yapılmak üzere hazırlanan Bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. İki farklı noktada yapılan müdahalede 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, bunlardan 2’si serbest bırakılırken 1 kişi gözaltına alındı.

Bu operasyon, Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nın son haftalarda yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu ve kaçakçılık mücadelelerinin bir parçası. 28 Temmuz–3 Ağustos tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 18’i uyuşturucu suçlarıyla ilgili olarak yakalandı. Ele geçirilen maddeler arasında skunk, kubar esrar, metamfetamin, kokain ve sentetik kannabinoid/bonzai gibi uyuşturucular yer aldı.

Ordu Jandarma ekipleri sadece uyuşturucuyla değil, aynı zamanda kaçakçılıkla da mücadele ediyor. Sahte belgeler, gümrük kaçağı araçlar ve elektronik sigara ürünleri gibi çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

“HUZUR İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici kolluk hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Son bir haftada 32.472 şahıs ve 11.222 araç sorgulandı, 41 aranan şahıs yakalandı.