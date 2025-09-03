Ordu’da kaçakçılığa büyük darbe!

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yürüttüğü titiz çalışmalarla önemli bir başarıya imza attı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Jandarma ekiplerinin istihbarat ve saha takibiyle gerçekleştirdiği baskında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin türü ve miktarı hakkında soruşturma başlatılırken, olayla bağlantılı şahısların adli işlemleri sürüyor.

HALKIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ:

Yetkililer, benzer suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

TOPLUMDAN DESTEK ÇAĞRISI:

Jandarma, halkın duyarlılığına dikkat çekerek, şüpheli durumların ivedilikle bildirilmesinin suçla mücadelede hayati önem taşıdığını hatırlattı.
