Ordu’da kaçakçılığa geçit yok! Emniyet güçleri bir haftada milyonluk kaçak ürün ele geçirdi

ORDU / HAKAN YILDIZ

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 04–10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Altınordu ve Ünye ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla kaçakçılıkla mücadelede önemli başarılar elde etti. Yapılan aramalarda piyasa değeri milyonları bulan kaçak cep telefonları, tütün mamulleri ve sigara üretim ekipmanları ele geçirildi.

KAÇAK TELEFON OPERASYONU: 700 BİN TL’LİK VURGUN ENGELLENDİ

04 Ağustos günü Altınordu ilçesindeki bir işyerine düzenlenen operasyonda:

- 6 adet kaçak iPhone 16 Pro Max,

- 7 adet IMEI’si klonlanmış cep telefonu ele geçirildi.

Yaklaşık 700.000 TL değerindeki ürünlere el konulurken, 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

MAKARON VE TÜTÜN OPERASYONLARI SÜRÜYOR

05 Ağustos’ta Altınordu’da bir araçta yapılan aramada:

- 10.000 dal içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

09 Ağustos’ta Ünye ilçesindeki bir kargo gönderisinde yapılan kontrolde:

- 40 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

SİGARA SARMA ATÖLYESİNE BASKIN

Aynı gün Altınordu’da bir ikamette yapılan aramada:

- 1 adet sigara sarma makinesi,

- 190.000 adet boş makaron,

- 35.000 adet doldurulmuş makaron,

- 90 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

EMNİYETTEN KARARLILIK MESAJI

Ordu Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, vatandaşları da bu tür faaliyetlere karşı duyarlı olmaya davet etti.