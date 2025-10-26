YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda önemli bir başarıya daha imza attı.

22 Ekim 2025 tarihinde Eskipazar Mahallesi’nde bir ikamette ve Altınordu ilçesi Yeni Otogar mevkisinde şüphe üzerine durdurulan üç araçta yapılan aramalarda, kaçak ürünler ele geçirildi.

Yapılan detaylı aramalarda;

1 adet sigara sarma makinesi,

230 kilogram tütün,

98 bin dal makaron,

4 adet jeneratör,

110 adet matkap ve hilti,

435 adet makine aparatı,

26 adet parfüm ve

12 adet çeşitli emtia ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.