Ordu'da kadına yönelik şiddetle mücadelede hasat zamanı sessizlikle değil, bilinçle geçiyor

Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, fındık hasadı döneminde kadınların güvenliğini ve haklarını korumak için dikkat çeken bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

METİP KAPSAMINDA SARAYCIK’TA BİLİNÇLENDİRME

Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında Altınordu Saraycık Konaklama Alanı’nda, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Altınordu Sosyal Hizmet Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

KADINLAR HAKLARINI ÖĞRENİYOR, SESSİZLİK BOZULUYOR

Etkinlik kapsamında kadınlara;

Kadına yönelik şiddet türleri,

Yasal haklar,

Başvuru mekanizmaları,

Sunulan sosyal hizmetler hakkında bilgiler verildi, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan bu tür çalışmaların artarak süreceği vurgulanırken, yetkililer “Kadına şiddete karşı mücadelemiz aralıksız devam edecek” mesajını verdi.

