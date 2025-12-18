Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu’da, karla mücadele noktasında tedbiri alarak hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsalda çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıllarda gerçekleştirdiği karla mücadele çalışmalarıyla ön plana çıkan Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçlarla karla mücadelede de gücüne güç kattı.

26 bin 378 kilometrelik yol ağında salı günü sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar nedeniyle ekipler sahaya indi. Yapılan çalışmalarla vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapalı mahalle yolu bırakmayan ekipler 134 mahalle yolu ile 15 hasta ve 7 cenazeye müdahale etti.

Yağışlar ile birlikte ulaşımda mağduriyet yaşanmazken, olması muhtemel olumsuzluklara karşı da tedbirler attırıldı. Ekipler Akkuş, Kabadüz, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve ilçelerin yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı ile birlikte ulaşımın aksamaması adına küreme çalışmaları sürdürdü.

Vatandaşların kar nedeniyle yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiğini bildiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önceliğini hasta ve cenaze hizmetlerine verecek.