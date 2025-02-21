Ordu’da kayan araç önündeki otomobile çarptı: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Emine Şule Ö. yönetimindeki 52 AFP 524 plakalı otomobil, kar yağışının etkisiyle kayarak kontrolden çıktı. Otomobil, önünde seyir halinde ilerleyen Altan Serkan Y.’nin kullandığı 52 ADH 510 plakalı otomobile çarptı. Ardından, çarpmanın etkisiyle park halindeki 2 başka araca daha çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın ardından, 52 AFP 524 plakalı otomobilin içindeki Hacer Büşra M., Gülmina Ö., Muhammet Taha Ö., Mina M., diğer otomobildeki Zeynep Y. ve İpek Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek sağlık ve polis ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından, yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.