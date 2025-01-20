Ordu'da kayıp genç 4 gün sonra bulundu

Ordu /Ali Yazan

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 24 yaşındaki Furkan Gündoğdu, kaybolduktan 4 gün sonra emniyet ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla sağ salim bulundu.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde, 17 Ocak 2025 Cuma akşamı evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Furkan Gündoğdu isimli 24 yaşındaki genç, yoğun arama çalışmaları neticesinde bulundu.

ORDU DA EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaybolan vatandaşı bulmak için kapsamlı bir takip ve araştırma yürüttü. Araştırmalar, Gündoğdu'nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi Boztepe Mevkii'nde olduğunu ortaya çıkardı. Bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma İtfaiye Ekipleri, Furkan Gündoğdu'yu sağ salim kurtardı.

SAĞLIK DURUMU KONTROL ALTINDA

Gündoğdu, kurtarma işleminin ardından sağlık kontrolü için en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi. Yetkililer, vatandaşın genel durumunun iyi olduğunu belirtti.