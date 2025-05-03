Ordu’da kayıp gençlerin sırrı çözülemedi! Her taşın altına bakılıyor

Murat Yılmaz/ ORDU

Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Kardeşler Köyü’nde dün akşam saatlerinde yaşanan kayıp vakası bölge halkını endişelendirdi. Üniversite öğrencisi G.S. ile yanında bulunan S.E. isimli genç, nehir kenarında terk edilmiş araçlarının bulunmasının ardından kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, aracın kapılarının açık olduğunu tespit etti.

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Ekipler, olayın şüpheli olabileceği ihtimali üzerinde durarak derhal arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Bölgeye gönderilen jandarma ve polis dalgıç ekipleri, nehirde geniş çaplı arama faaliyetleri yürütüyor.

Olay yerinde toplanan vatandaşlar, gelişmeleri endişe içinde takip ediyor. Arama çalışmalarına çevre halkı da gözlemci olarak destek veriyor. Ancak kayıp iki genç hakkında şu ana kadar resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kardeşler Köyü’nde toplanan vatandaşlar, kayıp gençleri arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Nehir kenarında endişeli bekleyiş sürüyor.

Olay yerine sevk edilen polis ve jandarma dalgıç ekibine ait araçlar, köprü üzerinde çalışma alanına konuşlandırıldı. Köy halkı ve güvenlik güçleri gelişmeleri birlikte değerlendirme ve arama çalışmalarına devam ediyor.