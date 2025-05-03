Ordu’da kayıp gençlerin sırrı çözülemedi! Her taşın altına bakılıyor

Ordu’da kayıp gençlerin sırrı çözülemedi! Her taşın altına bakılıyor

Ordu'nun Ulubey’de Küpkaya Kanyonu yakınlarında otomobili bulunan üniversite öğrencisi G.S. ve arkadaşı S.E. ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp iki kişi için bütün kurumlar seferber oldu. İki gündür gözler her yerde ikiliyi ararken arama çalışmalarını yerinde görmek için Ulubey İlçe Kaymakamı Esra Demirtaş'ta olay yerine gelerek arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Murat Yılmaz/ ORDU

Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Kardeşler Köyü’nde dün akşam saatlerinde yaşanan kayıp vakası bölge halkını endişelendirdi. Üniversite öğrencisi G.S. ile yanında bulunan S.E. isimli genç, nehir kenarında terk edilmiş araçlarının bulunmasının ardından kayıplara karıştı.

whatsapp-image-2025-05-03-at-12-00-42-1.jpeg

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, aracın kapılarının açık olduğunu tespit etti.

Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyorKanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor

Ekipler, olayın şüpheli olabileceği ihtimali üzerinde durarak derhal arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Bölgeye gönderilen jandarma ve polis dalgıç ekipleri, nehirde geniş çaplı arama faaliyetleri yürütüyor.

whatsapp-image-2025-05-03-at-12-00-41-2.jpeg

Olay yerinde toplanan vatandaşlar, gelişmeleri endişe içinde takip ediyor. Arama çalışmalarına çevre halkı da gözlemci olarak destek veriyor. Ancak kayıp iki genç hakkında şu ana kadar resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

whatsapp-image-2025-05-03-at-12-00-41-1.jpeg

Kardeşler Köyü’nde toplanan vatandaşlar, kayıp gençleri arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Nehir kenarında endişeli bekleyiş sürüyor.

Olay yerine sevk edilen polis ve jandarma dalgıç ekibine ait araçlar, köprü üzerinde çalışma alanına konuşlandırıldı. Köy halkı ve güvenlik güçleri gelişmeleri birlikte değerlendirme ve arama çalışmalarına devam ediyor.

whatsapp-image-2025-05-03-at-12-00-42-2.jpeg

whatsapp-image-2025-05-03-at-12-00-42.jpeg

whatsapp-image-2025-05-03-at-12-00-43.jpeg

Son Haberler
Ordu’da kayıp gençlerin sırrı çözülemedi! Her taşın altına bakılıyor
Ordu’da kayıp gençlerin sırrı çözülemedi! Her taşın altına bakılıyor
Şener Üşümezsoy olabilecek depremin büyüklüğünü açıkladı!
Şener Üşümezsoy olabilecek depremin büyüklüğünü açıkladı!
Bilecik'te kamyonlar çarpıştı!
Bilecik'te kamyonlar çarpıştı!
Ahmet Ercan'dan çarpıcı deprem açıklaması! İstanbul'da hissedildi...
Ahmet Ercan'dan çarpıcı deprem açıklaması! İstanbul'da hissedildi...
Ertuğrul Doğan büyük müjdeyi açıkladı: Yıl sonuna kadar…
Ertuğrul Doğan büyük müjdeyi açıkladı: Yıl sonuna kadar…