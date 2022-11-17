17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Köpeklerden kaçarken aracın çarptığı temizlik işçisi toprağa verildi

Köpeklerden kaçarken aracın çarptığı temizlik işçisi toprağa verildi

Ordu'da, başıboş köpeklerden kaçarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi Metin Tirkil (53) için görev yaptığı büyükşehir belediyesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Tirkil, dualarla toprağa verildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:17
Takip Et

Ordu'da köpeklerden kaçarken aracın çarptığı temizlik işçisi toprağa verildi

Köpeklerden kaçarken aracın çarptığı temizlik işçisi toprağa verildi
+
Aa
-

Kaza, dün sabah saatlerinde Karacaömer Mahallesi Ordu- Ulubey yolunda meydana geldi. Bölgede çöp temizliği yapan belediye işçisi 2 çocuk babası Metin Tirkil, fındık fabrikasına ait olduğu ileri sürülen 'Breed' ırkı 2 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Tirkil'e, A.K. yönetimindeki 55 RG 390 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Yaralanan Metin Tirkil, ambulansla kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücüsü A.K. ile fabrika sahibi A.D. ve köpeklerin bakımından sorumlu E.D. gözaltına alındı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Mehmet Tirkil için bugün görev yaptığı Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Tirkil’in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne ait morgdan alınarak, belediye hizmet binası önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Tirkil'in yakınlarına başsağlığı diledi. Bu sırada, Metin Tirkil'in eşi Nuray, kızı Ceren ile oğlu Anıl Tirki, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınıp dualar okunmasının ardından Metin Tirkil’in cenazesi Altınordu ilçesindeki İmam Hatip Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Metin Tirkil, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’nde toprağa verildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
3
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
4
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
5
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
6
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
7
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿Ton balığının tonlarca var
﻿Ton balığının tonlarca var
﻿Ton balığının tonlarca var
﻿Göbeklitepe Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
﻿Göbeklitepe Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
﻿Göbeklitepe Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
﻿Adliye otoparkında duruşma sonrası silahlı kavga! İki avukat gözaltında
﻿Adliye otoparkında duruşma sonrası silahlı kavga! İki avukat gözaltında
﻿Adliye otoparkında duruşma sonrası silahlı kavga! İki avukat gözaltında
﻿Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.