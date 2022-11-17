Köpeklerden kaçarken aracın çarptığı temizlik işçisi toprağa verildi

Kaza, dün sabah saatlerinde Karacaömer Mahallesi Ordu- Ulubey yolunda meydana geldi. Bölgede çöp temizliği yapan belediye işçisi 2 çocuk babası Metin Tirkil, fındık fabrikasına ait olduğu ileri sürülen 'Breed' ırkı 2 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Tirkil'e, A.K. yönetimindeki 55 RG 390 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Yaralanan Metin Tirkil, ambulansla kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücüsü A.K. ile fabrika sahibi A.D. ve köpeklerin bakımından sorumlu E.D. gözaltına alındı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Mehmet Tirkil için bugün görev yaptığı Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Tirkil’in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne ait morgdan alınarak, belediye hizmet binası önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Tirkil'in yakınlarına başsağlığı diledi. Bu sırada, Metin Tirkil'in eşi Nuray, kızı Ceren ile oğlu Anıl Tirki, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınıp dualar okunmasının ardından Metin Tirkil’in cenazesi Altınordu ilçesindeki İmam Hatip Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Metin Tirkil, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’nde toprağa verildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin, sorgularının sürdüğü bildirildi.