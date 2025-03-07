Ordu’da korkutan kaza! Ramak kala durdu

Kaynak: İHA

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir otomobil sürücüsü karşı yönden gelen kamyonet sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle marketin önünde zor durdu.

Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak B. idaresindeki 52 AAB 004 plakalı otomobil, tali yoldan çıkarak karşı yöne geçmeye çalışan Hüseyin Ç.'nin kullandığı doğalgaz firmasına ait 34 FL 9040 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybeden her iki araç sürücüsü bir marketin önünde zor durdu. Kazada kamyonetin markete çarpmaya ramak kala durması, sürücü ve çevredekilere derin nefes aldırdı. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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