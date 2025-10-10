YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğinde 2023 yılında uygulanan “Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi” kapsamında koyun kırkım makinesi dağıtım programına katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa Vali Muammer Erol’un yanı sıra, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Tolgahan Köken ve üreticiler katıldı.

“Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi” kapsamında koyun kırkım makinesi dağıtım programında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, “Küçükbaş hayvancılıkta bir rutin olan koyun kırkım sürecini kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla makineli kırkımın yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesinin hedeflenmektedir. İlimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan yaklaşık 1.700 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerden özellikle koyun kırkım makinesinin desteklenmesi yönünde yoğun talep gelmektedir. İlimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği her geçen gün artış göstermekte olup son 10 yılda 60 bin baş artışla 183 bin başa ulaşmıştır” dedi.

İlimizde koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla birçok proje uygulandığını, geçen yıl da TULIP projesi kapsamında 31 işletmeye 1550 adet koyun ile 93 adet koç verildiğini söyleyen Bayram Ay, “İl Müdürlüğümüz ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğinde 2023 yılında uygulanan ‘Ordu İli Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında ise 15 üreticiye %70 hibe desteği ile koyun kırkım makinesi verildi. Ancak, proje kapsamında ilimiz genelinde 199 koyun yetiştiricisi kırkım makinesi almak için başvuruda bulunurken, yapılan değerlendirme sonucunda proje bütçesi dahilinde sadece 15 yetiştiriciye koyun kırkım makinesi verilebildi. Koyun yetiştiricilerimizin bu yoğun taleplerini karşılayabilmek amacıyla 2024 yılında DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulmak üzere ‘Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi’ hazırlanmış ve 2025 yılı yatırım programında proje uygulamaya konmuştur. Proje kapsamında %70 hibe destekli şaftlı kırkım makinesi almak için çağrı döneminde 227 küçükbaş hayvan işletmesi başvuruda bulunmuştur.” diye konuştu.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Tolgahan Köken ise yaptığı konuşmada, “Bu tür projelerin bizler için şöyle bir önemi var. Doğrudan üreticinin refah seviyesini arttıran, üretimine katma değer unsuru katabilecek bir projedir. Küçükbaş hayvancılık noktasında Ordu İlimiz önemli bir yerdedir. Sadece bunda değil, barındırdığı potansiyelleri gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde adından söz ettirecek ürünlere sahip. Tabi bu da bizi daha fazla çalışma alanı, daha fazla birlikte beraber iş birliği alanı yapma alanlarımızı da doğuruyor. Bundan sonraki dönemde de bu ve buna benzer çalışmalarla devam edeceğiz.” dedi.

Ordu Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Koçkaya da konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, toplam bütçesi 3.750.000 TL olan proje kapsamında 150 koyun yetiştiricisine %70 hibe destekli şaftlı koyun kırkım makinesi, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından üreticilere teslim edildi.