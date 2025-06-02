Ordu'da Kurban Bayramı kutlama programı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu'da Kurban Bayramı kutlama programı belli oldu

Kurban Bayramı münasebetiyle Valilikçe hazırlanan kutlama ve ziyaret programları belli oldu. Program kapsamında 5 Haziran 2025 Perşembe Arife günü saat 10.00'da ebediyete intikal eden Aziz Şehitlerimiz için Ordu Şehitliği'nde Kurân-ı Kerim okutulacak.

Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

5 Haziran'daki şehitlik programının ardından Vali Muammer Erol ve protokol mensuplarınca Ulubey yolu üzerinde bulunan uygulama noktası, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Ordu Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi ile Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneğini ziyaret edilecek.

Ziyaret programı kapsamında şehit aileleri ziyaret edilecek, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne de bir ziyaret gerçekleştirilecek.

“KENT BAYRAMLAŞMASI” BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ

Her yıl geleneksel olarak Valiliğimiz himayesinde gerçekleştirilen “Kent Bayramlaşması” ise, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 13.30'da Valilik Yerleşkesinde bulunan sosyal tesislerde yapılacak.

Bayramlaşma programına tüm kamu kurum ve kuruluşları, ilçe kaymakamları ile belediye başkanları, siyasi parti teşkilatları, meslek odaları, sendikalar, dernekler, basın kuruluşları ve vatandaşlarımız davetli olacak.

Vali Muammer Erol, Kurban Bayramı nedeniyle alınacak tedbirlerin titizlikle yerine getirileceğini ifade ederek, Valiliğimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Kent Bayramlaşması” programına tüm Orduluları davet etti.

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