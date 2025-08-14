Ordu’da makineye sıkışan 24 yaşındaki genç işçi ağır yaralandı!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir bentonit fabrikasında meydana gelen iş kazası, çalışma arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. Ünye nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Tevfik Emre A., kutu paketleme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle makineye sıkışarak ağır yaralandı.

ARKADAŞLARI MÜDAHALE ETTİ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olayı fark eden mesai arkadaşları, genç işçiyi sıkıştığı yerden çıkarmak için hızla harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi fabrikada yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürdü.

DURUMU HÂLÂ KRİTİK

Hastane yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Tevfik Emre A.’nın hayati tehlikesi sürüyor. Polis ekipleri ile iş güvenliği uzmanları kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.