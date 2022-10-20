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Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 18:06
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Ordu'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
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Atatürk Bulvarı'nda, Aydın Yılmaz'ın kullandığı 06 DDY 467 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 52 AS 978 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırımdaki ağaca da çarpan otomobilin sürücü ile aynı araçtaki Melike Arslan yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye sevk edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. (AA)

 

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