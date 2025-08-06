Ordu’da minibüs ile taksi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ
İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yol yeniden kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı.