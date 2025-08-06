Ordu’da minibüs ile taksi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da minibüs ile taksi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ordu’nun Çaybaşı ilçesi yol güzergâhında, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası büyük paniğe neden oldu. Sofu Tepesi rampasında yaşanan kazada, bir minibüs ile bir taksinin çarpıştığı bildirildi.

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

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Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yol yeniden kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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