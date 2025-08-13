Ordu'da mobil kuaför dönemi!

Ali Yazan/ Ordu /Yeniçağ

Sosyal belediyeciliğin örnek projelerini birer birer hayata geçirerek vatandaşların yaşamına dokunan Altınordu Belediyesi, kırsal mahallelerde kuaför hizmetine erişmekte zorluk yaşayan vatandaşları Mobil Kuaför ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezinden 24 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy Mahallesi’ne ulaşan Mobil Kuaför Aracı, gün boyunca mahallede onlarca kişinin saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, hem profesyonel kuaför hizmetinden faydalanmanın hem de belediyenin kendilerini unutmamasının memnuniyetini yaşadı.

“BİZİM KUAFÖRE GİTME ŞANSIMIZ YOKTU”

Mobil Kuaför’e gelerek saçlarını kestiren mahalle sakini Hatice Hazar ise, “Çok memnun olduk. Keşke biraz daha yaşım genç olsaydı da bu yaşantıları biraz daha görseydik. Allah razı olsun. Bizim kuaföre gitme şansımız yoktu. Torunlarım vardı onlar ellerinden geldiğince saçımı keserlerdi. Sizin gelmeniz daha iyi oldu. Yaşadığımız müddetçe bundan daha iyi bir şey olamaz” diye konuştu.

“NASIL TIRAŞ OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM”

Kısa bir süre önce kalp ameliyatı olması nedeniyle evden dışarı çıkamayan 63 yaşındaki Kadir Varlık, “Ulaş Beye sunduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizim gibi hasta ve yaşlı olan, istediği zaman kuaföre ulaşım imkânı bulamayanlar için çok güzel bir hizmet. Açık örneği benim. Daha 1 ay oldu kalp ameliyatı olalı. Nasıl tıraş olacağımı düşünüyordum. Saçlarım da beni rahatsız ediyordu. Allah razı olsun şimdi tıraşımızı da olduk. Belediyenin, bir yerel yönetimin böyle bir şeyi düşünmesi köylülere yapılan en güzel hizmetlerden birisi” şeklinde konuştu.

“FINDIK ÖNCESİ BİZİM İÇİN ŞARJ OLDU”

Sabire Hazar, “Tepenin başında oturuyoruz. Şehre gidiş-gelişimiz çok zor. Burada şimdi saçlarımız kesildi, kaşlarımız alındı. Fındık öncesi bizim için şarj oldu."