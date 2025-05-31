Ordu'da motosiklet tutkunları bir araya geldi

Ali Yazan /Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe Belediyesi ve Perşembe Kent Konseyi tarafından 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen “Vona Chopper Fest 2025” motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

İlki bu yıl Perşembe ilçesinde gerçekleşen festival kapsamında Ordu’ya gelen 300 kişilik motor grubu Ordu Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

Motosiklet tutkunlarını karşılayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, insanın içindeki enerjiyi bu tarz aktivitelerle atmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, motor tutkunlarını Ordu’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.