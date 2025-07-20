Ordu'da müşterilerine tekerlekli sandalyeyle çay servisi yapıyor

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Ordu'nun Altınordu şehir merkezinde bulunan Uzunisa dolmuş durağında, Şahin Çakır isimli bir çay ocağı işletmecisi, müşterilerine sunduğu örnek hizmetle gönülleri fethediyor. Çakır, çaylarını bizzat kendisi, tekerlekli sandalyesiyle müşterilerine ulaştırarak hem takdir topluyor hem de engellerin aslında sadece zihinlerde olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Uzunisa durağında her gün yüzlerce kişinin uğrak noktası olan çay ocağında, Şahin Çakır'ın güler yüzü ve hızlı servisi dikkat çekiyor. Tekerlekli sandalyesini ustaca kullanarak rahatça hareket eden Çakır, siparişleri alıp çayları taze taze servis ediyor. Bu sıra dışı ancak bir o kadar da ilham verici manzara, durağın müdavimleri başta olmak üzere herkesin beğenisini kazanıyor.

Şahin Çakır, yaptığı işi severek ve büyük bir azimle gerçekleştirdiğini belirtiyor. Onun için engelli olmak, hayata katılmaya ve üretmeye engel değil, aksine daha da motive edici bir güç kaynağı. Çakır'ın bu özverili çalışması, toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığın artmasına da önemli katkı sağlıyor.

Uzunisa durağındaki çay ocağı, Şahin Çakır sayesinde sadece bir içecek molası yeri olmaktan çıkıp, azmin ve pozitif enerjinin sembolü haline gelmiş durumda. Ordu halkı, bu örnek davranışıyla Şahin Çakır'ı tebrik ediyor.