Ordu'da pankart krizi: Anahtar Parti Gençlik Kolları Başkanı ifadeye çağrıldı

ORDU / HAKAN YILDIZ

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, Boztepe Teleferik alt istasyonunun bulunduğu üst geçide asılan dikkat çekici pankart kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. “Öcalan hangi kapının itidir?” ifadelerinin yer aldığı pankart, Anahtar Parti Ordu İl Gençlik Kolları tarafından 29 Temmuz gecesi saat 01.00 sularında yerleştirildi.

Pankartın asılmasının ardından İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Alışarlı ve beraberindeki gençler, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldı. Alışarlı, yaptığı basın açıklamasında emniyette kötü muameleyle karşılaşmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kahraman Türk Polisimiz bizleri bir misafir edasıyla ağırlayıp, uğurlamıştır. Hiçbir art niyetli söz, hiçbir kötü muamele olmamıştır.”

Alışarlı, sürecin siyasi malzeme haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Emniyet Teşkilatı’na bağışta bulunacaklarını da duyurdu.

Olayın ardından gözler Anahtar Parti’ye çevrilirken, Alışarlı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Unutmayalım ki iktidarlar gelip geçici, devlet bakî, Türk polisi kahramandır. Anahtar Gençlik olarak sürecin karşısında, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun hizasında durmaya devam edeceğiz.”

Pankartın içeriği ve zamanlaması, sosyal medyada ve yerel kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Bazı çevreler pankartı provokatif bulurken, bazıları gençlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.