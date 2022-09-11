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Ordu'da pat pat kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde pat pat olarak tabir edilen tarım aracı devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 00:48
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Ordu'da pat pat kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'da pat pat kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Sezer Yapıcı'nın kullandığı tarım aracı, Karahasan Mahallesi Asarkaya mevkiinde yaklaşık 20 metre yüksekten bir evin önüne devrildi.

Ssürücü Yapıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün araçta bulunan annesi Meryem ve yeğeni Ayberk Yapıcı ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sezer Yapıcı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastanenin morguna götürüldü. (AA)

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