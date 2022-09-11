﻿Ordu'da pat pat kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sezer Yapıcı'nın kullandığı tarım aracı, Karahasan Mahallesi Asarkaya mevkiinde yaklaşık 20 metre yüksekten bir evin önüne devrildi.
Ssürücü Yapıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün araçta bulunan annesi Meryem ve yeğeni Ayberk Yapıcı ise yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sezer Yapıcı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastanenin morguna götürüldü. (AA)
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