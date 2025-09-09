Ordu’da patpat tehlikesi büyüyor: 1 yılda 11 can kaybı, 264 yaralı

YENİÇAĞ - Ordu / Hakan Yıldız

Ordu’da tarımda kullanılan patpat araçlarının yolcu taşımacılığında kullanılması, son bir yılda 11 kişinin hayatını kaybetmesine ve 264 kişinin yaralanmasına neden oldu. Vali Muammer Erol’un açıkladığı veriler, özellikle yaz aylarında artan kazaların kent genelinde ciddi güvenlik endişesi yarattığını ortaya koydu.

YÜK ARACI YOLCUYA DÖNÜNCE TEHLİKE KATLANIYOR

Vali Erol, patpatların tarım ve yük taşımacılığı için tasarlandığını hatırlatarak, “Vatandaşlarımız patpatları yolcu taşımak için kullandığında acı sonuçlar kaçınılmaz oluyor” dedi. Ağustos ayında Ünye’de yaşanan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu riskin ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TOPLUMA ÇAĞRI: SORUMLULUK VE DENETİM ŞART

Yetkililer, özellikle yaz aylarında patpat kullanımına yönelik denetimlerin artırılacağını duyurdu. Vali Erol, “Patpatların bir tarım ve yük aracı olduğu unutulmamalıdır. Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor” diyerek vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

YEREL GÜVENLİK İÇİN ORTAK TAVIR GEREKLİ

Uzmanlar, patpat kazalarının önlenmesi için sadece denetim değil, toplumsal farkındalık ve yerel medyanın desteğinin de hayati olduğunu vurguluyor. Ordu halkının bilinçli davranması, bu araçların amacına uygun kullanılması ve gençlerin eğitilmesi, gelecekte yaşanabilecek acıların önüne geçebilir.