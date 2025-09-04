Ordu’da sanayi yatırımı hayal: “1 metrekare arsa yok!”

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Karlıbel, “Bugün 10 büyük holding Ordu’ya yatırım yapmak istese, verecek 1 metrekare arsamız yok” diyerek çarpıcı bir tablo çizdi.

YATIRIM TALEBİ VAR, ALTYAPI YOK

Karlıbel, mevcut organize sanayi bölgesinde yalnızca 43 parselin ihaleye çıkarıldığını ve toplamda 400 dönüm alanın bulunduğunu belirtti. Ancak bu alanların da yetersiz olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Ordu merkezinden Altınordu’ya, Mesudiye’ye kadar Ticaret Odası’na bağlı bölgelerde toplam 450 dönüm sanayi arsasının dışında tek bir metrekare bile yatırım yapılacak alan yok. Bu şartlarda Ordu’ya sanayi yatırımı gelmesi hayaldir.”

SORUNLAR ZİNCİRİ: İŞSİZLİK, EĞİTİM, GÖÇ

Karlıbel’in açıklamaları yalnızca arsa eksikliğiyle sınırlı değil. Sanayi yatırımlarının olmaması, kentte işsizlik oranlarının artmasına, genç nüfusun göç etmesine ve eğitimde fırsat eşitsizliğine yol açıyor. Başkan, bu sorunların çözümü için yerel yönetimlerin acil planlama yapması gerektiğini vurguladı.

ÇAĞRI: “YATIRIMCIYI GERİ ÇEVİRMEYELİM”

Ordu’nun ekonomik potansiyelini değerlendirmek isteyen yatırımcıların altyapı eksikliği nedeniyle geri çevrildiğini belirten Karlıbel, “Yatırımcıyı elimizle kaçırıyoruz. Bu tabloyu değiştirmek için topyekûn bir seferberlik şart” dedi.