Ordu’da seyir halindeki araç alev topuna döndü!

Kaynak: Haber Merkezi
Altınordu-Fatsa Karayolu’nda sabah saatlerinde hareket halindeki bir araçta aniden yangın çıktı. Sürücünün aracı terk etmesinin ardından alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, Altınordu ile Fatsa arasında seyreden otomobilde başladı. Alevleri fark eden sürücü hemen aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Araç dakikalar içinde tamamen yanmaya başladı.

2-013.jpg

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, tedbir amacıyla bölgede hazır bulundu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle araç tamamen yanarak hurdaya döndü. Olayın ardından karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Yangının çıkış nedenine dair incelemeler başlatıldı.

