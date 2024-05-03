Ordu'da silahlı dükkan işletmeciliği kavgası

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Teleferik Alt İstasyonu Otoparkı'nda meydana gelen olayda, O.K. ile M.A., isimli şahıslar dükkan işletmeciliği sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O.K., isimli şahıs, üzerindeki tabancayı M.A.'ya doğrultarak ateş etti. Ayağından yaralanan M.A., kanlar içerisinde yerde kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., sağlıkçıların ilk müdahalesinden sonra ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. O.K. ise gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.