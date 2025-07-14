Ordu’da silahlı saldırı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu’da silahlı saldırı: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yüzü maskeli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ile kurşunların sekerek isabet ettiği 2 esnaf yaralandı.


Olay, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başında şapkası olan yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi, iş yerinin önünde İ.K.’ya silahla saldırdı. Silahtan çıkan mermiler sekerek aynı bölgede esnaflık yapan Y.F. ile C.K.’ya isabet etti. Vücutlarının diz ve ayak bölgelerinden isabet eden kurşunlarla yaralanan 3 kişi, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BÖLGE GÜVENLİK ŞERİDİYLE CADDE TRAFİĞİNE KAPATILDI


Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler çevrede bulunan iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

10 ADET BOŞ KOVAN, 3 ADET MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU


Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın silahından çıkan 10 adet boş kovan ile 3 adet mermi çekirdeği bulundu. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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