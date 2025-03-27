Ordu'da sokak köpeklerinden kaçan motosikletli yayaya çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ordu'da sokak köpeklerinden kaçan motosikletli yayaya çarptı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde trafiğe kapalı yolda motosiklet kullanan sürücü, köpeklerin peşine düşmesi sonucu kaçtı. Kaçış anında motosikletli önüne çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosikletli savruldu.

Kaza, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi üzerinde 23 Mart tarihi gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Akdeniz'in kullandığı 52 AFY 986 plakalı motosiklet trafiğe kapalı caddeye girdi. Bir süre caddede ilerleyen motosiklet, köpeklerin kovalamasının ardından yolda yürüyen yayaların üzerine gitti. Bu esnada caddede yürüyen Ercan Uzunlar'a (61) çarptı. Uzunlar ve motosiklet sürücüsü caddede savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaya Ercan Uzunlar ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Uzunlar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne, Enes Akdeniz ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada motosiklet sürücüsünün "trafik kuralını ihlal ettiği" kanaatine varıldı. Ağır yaralı olan Ercan Uzunlar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Ordu'da sokak köpeklerinden kaçan motosikletli yayaya çarptı

Ordu'da sokak köpeklerinden kaçan motosikletli yayaya çarptı

Ordu'da sokak köpeklerinden kaçan motosikletli yayaya çarptı

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