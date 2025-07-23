Ordu'da suç oranları düşüyor

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Vali Erol’un açıkladığı verilere göre hem asayiş hem de suçla mücadele alanında önemli ilerlemeler kaydedildi.

CİDDİ SUÇLARDA GÖZLE GÖRÜLÜR AZALMA

Vali Erol, 10 önemli suç kategorisinde 2024 yılı ile 2025’in ilk yarısının kıyaslandığını belirterek şunları söyledi:

· Kasten öldürme: %60 azaldı

· Cinsel taciz: %31 azaldı

· Hakaret: %32 azaldı

· Çocuğun cinsel istismarı: %36.6 azaldı

· Konut dokunulmazlığının ihlali: %11.8 azaldı

· Tehdit: %8 azaldı

Ancak cinsel saldırı olaylarında artış yaşandı: 2024’te 26 olan vaka sayısı, 2025’te 30’a yükseldi.

OLAY AYDINLATMA ORANLARI REKOR SEVİYEDE

2024 Haziran ayında %99.8 olan olay aydınlatma oranı, 2025 Haziran’ında %99.9’a çıktı. Ordu’da işlenen suçların neredeyse tamamı güvenlik birimleri tarafından aydınlatılmış durumda.

Mal Varlığına Karşı Suçlarda da Geri Dönüş Trendi

Vali Erol, mal varlığına karşı işlenen 9 suç türünde de kayda değer düşüşler yaşandığını vurguladı:

· Evden hırsızlık: %34.4 azaldı

· Motosiklet hırsızlığı: %50 azaldı

· İşyeri ve kurumdan hırsızlık: %23.9 azaldı

· Otodan hırsızlık: %14.3 azaldı

· Dolandırıcılık: %17.3 azaldı

2025’in ilk 6 ayında bu kategorideki toplam olay sayısı, geçen yıla kıyasla %19.9 azaldı.

BİNLERCE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda:

· 1.197 kişi hapis cezası nedeniyle yakalandı.

· 3.089 kişi ise ifadeye yönelik işlem gördü.

Vali Erol’dan Güvenlik Teşkilatına Övgü

Vali Muammer Erol, “Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan emniyet ve jandarma personelimize teşekkür ediyorum. 2025 yılına güçlü başladık, bu ivmeyi yıl boyunca sürdürmekte kararlıyız” dedi.