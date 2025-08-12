Ordu’da tanınan esnaf boğularak yaşamını yitirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da tanınan esnaf boğularak yaşamını yitirdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen boğulma olayı, bölgeyi yasa boğdu. Demir doğramacılık işiyle uğraşan Kemal Emre Çelebi, serinlemek amacıyla girdiği Akyazı Plajı’nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

ORDU / ALİ YAZAN

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen boğulma olayı, bölgeyi yasa boğdu. Demir doğramacılık işiyle uğraşan Kemal Emre Çelebi, serinlemek amacıyla girdiği Akyazı Plajı’nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, sahildeki vatandaşların gözleri önünde gerçekleşti. Güçlü akıntıya kapıldığını fark eden çevredekiler hemen yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, Çelebi’yi sudan çıkardı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç esnaf kurtarılamadı.

Cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Kemal Emre Çelebi, memleketi Gürgentepe’nin Tikence Mahallesi’ne götürüldü. Bugün öğle namazının ardından toprağa verilecek olan Çelebi’nin ölümü, hem sevenlerini hem de bölgedeki esnaf camiasını derin üzüntüye boğdu.

Son Haberler
Karadağ'da enflasyon hızlandı
Karadağ'da enflasyon hızlandı
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Saç ekimi için gelip hayatını kaybetmişti! O İngiliz ile ilgili çarpıcı gerçekler
Saç ekimi için gelip hayatını kaybetmişti! O İngiliz ile ilgili çarpıcı gerçekler
Yangın köyü yıktı! 15 evden geriye hiçbir şey kalmadı
Yangın köyü yıktı! 15 evden geriye hiçbir şey kalmadı
Popüler navigasyon uygulamasından android kullanıcılarını üzen haber
Popüler navigasyon uygulamasından android kullanıcılarını üzen haber