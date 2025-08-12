Ordu’da tanınan esnaf boğularak yaşamını yitirdi

ORDU / ALİ YAZAN



Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen boğulma olayı, bölgeyi yasa boğdu. Demir doğramacılık işiyle uğraşan Kemal Emre Çelebi, serinlemek amacıyla girdiği Akyazı Plajı’nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, sahildeki vatandaşların gözleri önünde gerçekleşti. Güçlü akıntıya kapıldığını fark eden çevredekiler hemen yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, Çelebi’yi sudan çıkardı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç esnaf kurtarılamadı.

Cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Kemal Emre Çelebi, memleketi Gürgentepe’nin Tikence Mahallesi’ne götürüldü. Bugün öğle namazının ardından toprağa verilecek olan Çelebi’nin ölümü, hem sevenlerini hem de bölgedeki esnaf camiasını derin üzüntüye boğdu.