Ordu'da tarihi adım: Sokaklar boş kalıyor! Valilik, evi olmayan herkese 6 aylık otel kiraladı

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) harekete geçti! 1 Ekim 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında evsiz ve kimsesiz vatandaşların barınması için Altınordu’da bir otel kiralandı. Soğuk kış günleri kapıdayken, şehrin sokaklarında kimse çaresiz kalmayacak.

6 AYLIK "SICAK ODA" GARANTİSİ

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından atılan bu insancıl ve büyük adım, Ordu’da evsiz ve kimsesiz durumda bulunan vatandaşlar için bir güvence oldu. Kiralanan otel, tam 6 ay boyunca, ihtiyaç sahibi herkesin güvenli ve sıcak bir ortamda barınmasını sağlayacak. Bu karar, kış ayları öncesinde yüzlerce kişinin hayatını doğrudan etkileyecek.

TALİMAT TÜM KAYMAKAMLIKLARA GİTTİ: EVSİZLER ANINDA BİLDİRİLECEK!

Vakıf Başkanlığınca ilçe kaymakamlıkları ve ilgili kamu kurumlarına gönderilen resmi yazıda, ilçeler dahilinde evsiz durumda olan ve mevcut imkanlarla barınma sorunu çözülemeyen tüm ihtiyaç sahiplerinin derhal Vakıf Başkanlığına bildirilmesi istendi. Bu talimatla, hiçbir vatandaşın gözden kaçmaması ve yardım ağının tüm il genelini kapsaması hedefleniyor.

KİMSESİZ AİLELER DE FAYDALANACAK

Yapılan açıklamada, barınma hizmetinin sadece kimsesiz bireyleri değil, herhangi bir nedenden dolayı evsiz kalan aileleri de kapsayacağı belirtildi. Böylece, kış aylarında dışarıda kalma riski taşıyan tüm dezavantajlı gruplara kapılar açılmış oldu.

