Ordu’da taşkın riski masaya yatırıldı

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Ordu ili genelinde taşkın riskine karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği "Taşkın Koordinasyon Toplantısı" Vali Muammer Erol başkanlığında yapıldı.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, kaymakamlar ve belediye başkanları, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul’un yanı sıra kurum müdürleri de hazır bulundu.

Toplantıda taşkın riski taşıyan bölgeler, yürütülen altyapı çalışmaları, dere ıslah projeleri ve erken uyarı sistemleri gibi başlıklar değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, taşkın önleme tedbirlerinin yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik tarafından Ordu genelinde yürütülen taşkın kontrol projeleri, dere ıslah çalışmaları ve riskli bölgelerde yapılan altyapı iyileştirmeleri hakkında Vali Muammer Erol’a ve toplantıya katılanlara detaylı bilgi verildi.

Çelik, devam eden ve planlanan projelerle ilgili katılımcıları bilgilendirerek, DSİ’nin taşkın riskini en aza indirmeye yönelik çalışmalarını aktardı.

Taşkınların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ekonomik zararlara sebebiyet verdiğinin altını çizen Çelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Türkiye’de depremlerden sonra en büyük can kaybı ve ekonomik zararın taşkınlar neticesinde meydana geldiğini söyledi.

Çelik, taşkın yönetim sürecinde yer alan kurum ve kuruluşların mevzuat gereği il bazında valilikler başkanlığında yapılacak toplantılarla, zarar azaltıcı veya önleyici çalışmalara yönelik kararlar alınarak uygulamaya geçirilmesinin önem arz ettiğinin de altını çizerek, Ordu ili genelinde DSİ tarafından yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu.

DSİ Genel Müdürlüğü yetkililerince sunum yapıldığı toplantı, sahada yürütülen projelerin değerlendirilmesi, koordinasyon içinde yürütülecek yeni planlamaların görüşülmesiyle ve genel değerlendirme ile sona erdi.