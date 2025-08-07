Ordu’da ters şeritten gelen scooter, 8 yaşındaki çocuğa çarptı

Olay, Çınarlık Mahallesi Çınarlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters şeritten giden O.T. yönetimindeki scooter, 8 yaşındaki Nefes A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan küçük kız yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yapılan kontrollerde küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.